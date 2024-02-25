Бразилия стала 15-кратным чемпионом мира по пляжному футболу

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Бразилии по пляжному футболу со счетом 6:4 обыграла Италию в финальном матче чемпионата мира в ОАЭ.

Таким образом, бразильцы стали 15-кратными чемпионами мира. По три раза турнир выигрывали Португалия и Россия, один раз – Франция. Россияне до этого турнира являлись действующими чемпионами мира, однако на ЧМ-2024 выступить не смогли из-за санкций.

Бронзовым призером ЧМ-2024 стала команда Ирана, со счетом 6:1 победившая Белоруссию.