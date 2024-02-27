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Чемпион лиги Hardcore FC Слащинин назвал Бетербиева фаворитом боя с Биволом

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион бойцовской лиги Hardcore FC в тяжелом весе Тимур Слащинин считает, что россиянин Артур Бетербиев победит своего соотечественника Дмитрия Бивола в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

СпортСМИ сообщили о подписании Биволом контракта на бой с БетербиевымСМИ сообщили о подписании Биволом контракта на бой с БетербиевымЧитать подробнее

"Вижу Артура Бетербиева фаворитом в противостоянии с Дмитрием Биволом. Делаю большую ставку на его силу и мощь. Мне кажется, что Артур за двенадцать раундов точно успеет применить свое главное оружие — нанести сильнейший удар. Не подумайте, что я недооцениваю Дмитрия, это высококлассный боксер, и бой будет точно тяжелым и где-то близким, но все-таки моё мнение — Артур Бетербиев одержит победу", - сказал Слащинин "Интерфаксу".

Как сообщалось, бой между Бетербиевым и Биволом пройдет 1 июня в Саудовской Аравии.

33-летний Бивол в декабре 2023 года защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, победив британца Артура. На счету Бивола на профессиональном ринге 22 победы в 22 поединках (11 – нокаутом).

39-летний Бетербиев 18 января 2024 года защитил титулы по версиям WBC, WBO и IBF, победив британца Каллума Смита. На счету Бетербиева 20 досрочных побед в 20 профессиональных боях.

Артур Бетербиев бокс Тимур Слащинин Дмитрий Бивол
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