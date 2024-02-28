Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил француза Артура Казо в матче второго круга турнира в Дубае.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Рублев занимает пятое место. На турнире он посеян под №2 вслед за своим соотечественником, четвертой ракеткой планеты Даниилом Медведевым.

В 1/4 финала Рублев сыграет с победителем пары Ботик Ван де Зандшульп (Нидерланды, №75 мирового рейтинга) – Себастьян Корда (США, 33).

Призовой фонд соревнования (входит в серию турниров ATP 500) - $2,94 млн.