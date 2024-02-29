Чемпион мира по футболу Погба дисквалифицирован на 4 года за допинг

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Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" Поль Погба дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает La Repubblica.

В августе прошлого года у 31-летнего футболиста взяли тест на тестостерон, он показал положительный результат. Погба попытался доказать, что запрещенный препарат попал в его организм случайно, но соответствующий комитет его доводам не внял.

30-летний Погба – победитель чемпионата мира-2018 в России, Лиги наций УЕФА-2021 в составе сборной Франции. В "Ювентусе" он четыре раза выиграл чемпионат Италии, три раза – Суперкубок Италии, два раза – Кубок Италии. Он – победитель Лиги Европы УЕФА в составе английского "Манчестер Юнайтед".