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Лидирующий в РПЛ "Краснодар" не смог удержать победу над "Рубином"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - "Краснодар" и казанский "Рубин" завершили вничью матч 19-го тура чемпионата России по футболу.

Результат - 1:1.

На 36-й минуте Олакунле Олусегун вывел "Краснодар" вперед". "Рубин" отыгрался на 90-й минуте благодаря голу Рустамжона Ашурматова.

Отчетным туром возобновляется чемпионат России после зимнего перерыва. "Краснодар" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 19 очков. На три балла он опережает занимающую второе место петербургскую команду "Зенит", которая в субботу сыграет со "Спартаком" (30). У "Рубина" 29 очков, он находится на шестой строчке, сразу после "Спартака".

Зенит Краснодар Рубин РПЛ Спартак футбол
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