Российский боксер Агрба оказался тяжелее мексиканца Боррего перед боем в Сочи

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Российские боксеры Габил Мамедов и Харитон Агрба прошли медийную процедуру взвешивания в преддверии своих боев на турнире "Ночь чемпионов IBA". Турнир пройдет в Сочи 3 марта в рамках Всемирного Фестиваля молодежи

Серебряный призер Европейских игр 2019 россиянин Харитон Агрба проведет поединок против мексиканца Хосе Мигеля Боррего за звание претендента на пояс IBA в весе до 67 кг. Вес Агрба составил 66,75 кг, а Боррего – 66,6 кг.

"Пришло много людей, и я чувствую ответственность перед болельщиками. Вечером постараюсь показать зрелищный и красивый бокс. Мой соперник из Мексики очень крепкий боксер. В последнем бое он нокаутировал чемпиона мира 2023 года. Я серьезно готовился к предстоящему поединку, тем более что мне представилась такая возможность - побороться за претендентский пояс IBA. Действительно очень рад, что здесь нахожусь. Осталось выйти в ринг и сделать хорошо свою работу. Настраиваюсь только на победу", - сказал Агрба, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

В рамках турнира в Сочи состоится также поединок за звание чемпиона Европы по версии IBA в весе до 63,5 кг. За вакантный пояс поборются финалист Европейских игр 2019 и чемпионата Европы 2017 Габил Мамедов и бронзовый призер чемпионата мира 2015 белорус Дмитрий Асанов Бой будет рассчитан на 8 раундов. Вес Мамедова составил 63,25 кг, а Асанова – 63,05 кг.

Кроме того, в Сочи пройдут рейтинговые поединки с участием российских боксеров. Победитель Кубка России 2024, серебряный призер чемпионата Европы 2023 среди молодежи Бешто Шавлаев в 8 раундовом поединке в весе до 80 кг встретится с бронзовым призером Европейских игр 2023 Мурадом Аллахвердиевым из Азербайджана. Вес обоих боксеров составил 79,7 кг.

Бронзовый призер чемпионата мира 2023 россиянин Дмитрий Двали (вес - 53,85 кг) в 6 раундовом противостоянии в весе до 54 кг встретится с многократным призером чемпионатов мира и чемпионом Азии 2017 Жасурбеком Латиповым (53,95 кг) из Узбекистана.

Двукратному чемпиону России Тархану Идигову в 6 раундовом поединке в весе до 67 кг будет противостоять бронзовый призер чемпионата мира 2023 Мишельт Баттумур (66,8 кг) из Монголии. Россиянин Хусейн Байсангуров (66,7 кг) встретится с Таиво Олову (66,5 кг) из Нигерии. Победитель молодежного чемпионата Европы 2023 россиянин Чеэрав Ашалаев (74,8 кг) в 6 раундовом бою в весе до 75 кг встретится с Шадири Мусой Бвоги (70,6 кг) из Уганды.

Вечер бокса 3 марта в Сочи будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA) и пройдет в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.