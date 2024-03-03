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Кремлев уверен, что бой россиянина Агрба и мексиканца Борреги будет жарким

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев уверен, что поединок звание претендента на пояс IBA в весе до 67 кг между россиянином Харитоном Агрба и мексиканцем Хосе Мигелем Боррего окажется зрелищным. Бой будет главным событием турнира "Ночь чемпионов IBA)" 3 марта в Сочи.

"В главном поединке нас ожидает один из самых масштабных боев в этой весовой категории. В бое Агрба и Борреги большая интрига – встретятся два бьющих боксера. Уверен, что поединок будет очень жарким", - приводит слова Кремлева пресс-служба Федерации бокса России.

Турнир пройдет в рамках Всемирного Фестиваля молодежи.

"Фестиваль замечательный! Мы планируем каждый год в рамках Фестиваля молодежи проводить громкие события. Молодежь за спорт, за здоровую жизнь и это прекрасно! А бокс пригодится каждому. И бокс… Это не просто кулаками махать, это интеллектуальный вид спорт. Мы видели, как вовлеченно болельщики смотрели за процедурой взвешивания. Болельщики ждут ярких боев сегодня вечером. Приятно, что они выбирают бокс", - сказал Кремлев.

На профессиональном ринге Агрба выиграл все 13 поединков (9 – досрочно), на счету Боррего 20 побед (17 – нокаутом) при четырех поражениях.

Умар Кремлев бокс
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