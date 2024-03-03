"Вашингтон" отправил российского хоккеиста Кузнецова в фарм-клуб

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Клуб Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" перевел российского нападающего Евгения Кузнецова в свой фарм-клуб. Об этом сообщает пресс-служба "Вашингтона".

Теперь 31-летний россиянин будет задействован в матчах за "Херши", который выступает в Американской хоккейной лиги.

В феврале сообщалось, что Кузнецов включен в программу помощи игрокам НХЛ. В рамках работы этой программы оказывается психологическая помощь хоккеистам, столкнувшимися с проблемами, в том числе – зависимостью (например, алкогольной, наркотической, игроманией).

После этого "Вашингтон" выставил Кузнецова на драфт отказов, но никто игрока не приобрел.

Кузнецов выступает за "Вашингтон" с сезона-2013/14, в составе команды он выиграл Кубок Стэнли НХЛ.