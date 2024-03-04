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Футболист "Спартака" Промес находится в ОАЭ под домашним арестом

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес в настоящий момент в Объединенных Арабских Эмиратах находится под домашним арестом. Об этом сообщает нидерландское издание NRC.

СпортНидерланды взялись за переговоры с ОАЭ по экстрадиции футболиста "Спартака"Читать подробнее

Сообщается, что прокуратура Нидерландов ведет переговоры об экстрадиции футболиста.

На прошлой неделе нидерландского спортсмена задержали в Дубае по совершенно не связанным с экстрадицией вопросу: футболист спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия. За такое нарушение в ОАЭ могут приговорить к месяцу тюрьмы и к штрафу в примерно 125 евро.

Раннее в пятницу нидерландские СМИ сообщили, что Промеса, заочно приговоренного к тюрьме на родине, в четверг задержали в Дубае, и он до сих пор остается под стражей.

Ранее в 2024 году суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за участие в торговле наркотиками. А в 2023 году нидерландский суд приговорил игрока к 1,5 годам тюремного заключения за то, что тот ударил ножом своего родственника.

Квинси Промес ОАЭ Спартак футбол
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