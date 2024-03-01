Поиск

Нидерланды взялись за переговоры с ОАЭ по экстрадиции футболиста "Спартака"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Судебные власти Нидерландов начали работу с ОАЭ по вопросу о возможной экстрадиции нидерландского футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса, сообщает в пятницу портал NL Times.

В статье говорится со ссылкой на информированный источник, что "Нидерланды работают с ОАЭ над экстрадицией Промеса". При этом в прокуратуре Нидерландов заявили, что не будут комментировать это дело.

СпортФутболист "Спартака" Промес получил 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиковФутболист "Спартака" Промес получил 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиковЧитать подробнее

В сообщении указывается, что ранее на этой неделе Промеса задержали в Дубае по совершенно не связанным с экстрадицией вопросу: футболист спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия. За такое нарушение в ОАЭ могут приговорить к месяцу тюрьмы и к штрафу в примерно 125 евро.

Раннее в пятницу нидерландские СМИ сообщили, что Промеса, заочно приговоренного к тюрьме на родине, в четверг задержали в Дубае, и он до сих пор остается под стражей.

Таким образом, им удалось получить подтверждение появившейся днем ранее в некоторых СМИ информации о том, что футболиста задержали, когда он проходил пограничный контроль: Промес планировал вернуться в Россию вместе со своей командой.

"Промеса задержали перед посадкой на самолет и отвезли в полицейский участок в Дубае. Его сопровождали сотрудники "Спартака", отвечающие за безопасность", - пишет портал NL Times.

Ранее в 2024 году суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за участие в торговле наркотиками. А в 2023 году нидерландский суд приговорил игрока к 1,5 годам тюремного заключения за то, что тот ударил ножом своего родственника.

NL Times напоминает, что у Нидерландов нет соглашения об экстрадиции с Россией. При этом такое соглашение, но с рядом ограничений, у Нидерландов есть с ОАЭ.

Квинси Промес ОАЭ Нидерланды футбол Спартак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Теннисиста Рублева дисквалифицировали с игры за оскорбление судьи

Футболист "Спартака" Промес второй день остается под стражей в Дубае

Захарян и Головин вошли в расширенный состав сборной России

Захарян и Головин вошли в расширенный состав сборной России

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Дубае

Чемпион мира по футболу Погба дисквалифицирован на 4 года за допинг

Чемпион мира по футболу Погба дисквалифицирован на 4 года за допинг

Роналду дисквалифицирован на один матч за непристойный жест

Роналду дисквалифицирован на один матч за непристойный жест

Российский хоккеист Хуснутдинов перешел в "Миннесоту"

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Хачанов выбыл из теннисного турнира в Дубае

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });