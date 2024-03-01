Нидерланды взялись за переговоры с ОАЭ по экстрадиции футболиста "Спартака"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Судебные власти Нидерландов начали работу с ОАЭ по вопросу о возможной экстрадиции нидерландского футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса, сообщает в пятницу портал NL Times.

В статье говорится со ссылкой на информированный источник, что "Нидерланды работают с ОАЭ над экстрадицией Промеса". При этом в прокуратуре Нидерландов заявили, что не будут комментировать это дело.

В сообщении указывается, что ранее на этой неделе Промеса задержали в Дубае по совершенно не связанным с экстрадицией вопросу: футболист спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия. За такое нарушение в ОАЭ могут приговорить к месяцу тюрьмы и к штрафу в примерно 125 евро.

Раннее в пятницу нидерландские СМИ сообщили, что Промеса, заочно приговоренного к тюрьме на родине, в четверг задержали в Дубае, и он до сих пор остается под стражей.

Таким образом, им удалось получить подтверждение появившейся днем ранее в некоторых СМИ информации о том, что футболиста задержали, когда он проходил пограничный контроль: Промес планировал вернуться в Россию вместе со своей командой.

"Промеса задержали перед посадкой на самолет и отвезли в полицейский участок в Дубае. Его сопровождали сотрудники "Спартака", отвечающие за безопасность", - пишет портал NL Times.

Ранее в 2024 году суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за участие в торговле наркотиками. А в 2023 году нидерландский суд приговорил игрока к 1,5 годам тюремного заключения за то, что тот ударил ножом своего родственника.

NL Times напоминает, что у Нидерландов нет соглашения об экстрадиции с Россией. При этом такое соглашение, но с рядом ограничений, у Нидерландов есть с ОАЭ.