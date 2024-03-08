Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ до 54 голов

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вашингтона" со счетом 6:0 разгромил "Питтсбург" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин, также он отметился голевой передачей.

Теперь на счету россиянина за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ 840 голов и 692 результативные передачи. По числу голов он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставание от рекорда Уэйна Гретцки (894) сократилось до 54.

Что касается сезона-2023/24, Овечкин набрал 47 (18+29 по системе "гол+пас") очков.