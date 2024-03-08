Две лыжницы серьезно пострадали во время завала на Спартакиаде

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Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила "Матч ТВ", что две лыжницы получили серьезные травмы во время завала в гонке на 10 км в рамках зимней Спартакиады учащихся.

"Есть две травмы: одна девочка получила черепно‑мозговую травму, другая сломала руку. Больше, к счастью, ничего нет. Сейчас девочки в больнице", — приводит Матч ТВ" слова Вяльбе.

Соревнования проходят в краснодарском селе Эстосадок. Ранее телеграм‑канал "Радиолыжи" сообщил, что на первом круге гонки произошел завал.

Как сообщается на сайте ФЛГР, 14 спортсменок не финишировали.