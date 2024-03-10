РФС представил новую форму сборной России

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз представил новую форму национальной команды страны.

Сообщается, что производитель спортивной экипировки Jögel разработал более 60 эксклюзивных предметов одежды, в том числе — два игровых комплекта.

Купить форму можно с 12 марта. Футболисты выйдут в ней на поле 21 и 25 марта в матчах со сборными Сербии и Парагвая.

Презентация формы состоялась 10 марта в Москве на международной выставке-форуме "Россия", проходящей на ВДНХ. В ней приняли участие известные игроки прошлого, игроки Юношеской футбольной лиги и российские школьники, участники проекта "Футбол в школе".