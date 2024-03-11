Первой звездой дня в НХЛ признан тренер

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Лауреатом игрового дня в Национальной хоккейной лиге, вопреки традиции, стал не игрок, а тренер.

Как сообщается на сайте лиги, первой звездой признан наставник "Миннесоты" Джон Хайнс. В матче против "Нэшвилла" Хайнс американский специалист принял нестандартное решение: за полторы минуты до окончания овертайма (здесь команды играют в формате 3х3 плюс вратари) голкипера на полевого игрока. Это принесло плоды: в первой же после этого атаке "Миннесота" поразила ворота соперника и победила со счетом 4:3.

Второй звездой дня признали канадского нападающего "Чикаго" Коннора Бедарда, на счету которого два гола и одна результативная передача в матче против "Аризоны". Это помогло "Чикаго" взять верх со счетом 7:4.

Третья звезда – канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, также набравший 3 (1+2 по системе "гол+пас") очка результативности – в победном (4:0) матче против "Питтсбурга".