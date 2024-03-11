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"Металлург" вышел в четвертьфинал КХЛ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" со счетом 3:2 одолели хабаровский "Амур" шестом, гостевом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Металлурга", победный гол состоялся в овертайме.

Счет в серии до четырех побед, таким образом, стал 4-2 в пользу "Металлурга", который, таким образом, вышел в четвертьфинал турнира.

В регулярном чемпионате "Металлург" занял первое место в Восточной конференции, "Амур" - восьмое.

Амур КХЛ Металлург хоккей
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