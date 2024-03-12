Медведев вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Себастьяна Корду в третьем круге турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе (США).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:3 в пользу россиянина, который является четвертой ракеткой мира. Корда в мировом рейтинге - на 29-м месте.

Следующим соперником Медведева будет 13-я ракетка мира болгарин Григор Димитров.

Категория Masters – вторая по статусу в теннисе вслед за серией турниров Большого шлема.