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Экс-наставник "Спартака" продлил контракт со сборной Бельгии

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Федерация футбола Бельгии объявила о подписании нового соглашения с главным тренером сборной страны Доменико Тедеско.

Контракт будет действовать до июля 2026 года, сообщается на сайте федерации.

38-летний итальяно-немецкий специалист приступил к работе в сборной Бельгии в начале 2023 года. При нем национальная команда выиграла восемь матчей, дважды сыграла вничью, ни разу не проиграла.

Предыдущим местом работы Тедеско был немецкий "Лейпциг", а до этого – московский "Спартак", который при нем стал серебряным призером чемпионата России.

футбол Доменико Тедеско Спартак Бельгия
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