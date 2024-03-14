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"Балтика" обыграла "Локомотив" и вышла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Калининградская "Балтика" вышла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России по футболу, пройдя московский "Локомотив".

Ответный четвертьфинальный матч прошел в Москве, основное время завершилось со счетом 1:1.

На 3-й минуте "Локомотив" вышел вперед благодаря голу Наира Тикнизяна, на 53-й "Балтика" отыгралась: отличился Данила Козлов.

Первый матч завершился со счетом 2:2, поэтому судьбу встречи решила серия пенальти, где успех сопутствовал "Балтике" (7:6). Она – в полуфинале Пути РПЛ, "Локомотив" переходит в сетку Пути регионов, где судьба противостояния решается в одном матче, а проигравший выбывает из турнира.

Локомотив Балтика футбол РПЛ
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