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"Аталанта" вместе с россиянином Миранчуком вышла в четвертьфинал Лиги Европы

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Итальянская "Аталанта" со счетом 2:1 победила португальский "Спортинг" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Игра прошла на поле "Аталанты".

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На 33-й минуте Педру Гонсалвеш вывел "Спортинг" вперед. "Аталанта" отыгралась на 46-й минуте, гол забил Адемола Лукман. На 59-й минуте победный для итальянского клуба гол провел Джанлука Скамака. Ему ассистировал полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

Первая встреча завершилась со счетом 1:1, по сумме двух матчей, таким образом, сильнее оказалась "Аталанта". Она – в четвертьфинале турнира.

Помимо "Аталанты", в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли "Ливерпуль", "Вест Хэм" (оба - Англия), "Марсель" (Франция), "Рома", "Милан" (оба - Италия), "Бенфика" (Португалия), "Байер" (Германия).

Также в ночь на пятницу определились четвертьфиналисты Лиги конференций УЕФА: "Виктория Пльзень" (Чехия), "Астон Вилла" (Англия), "Брюгге" (Бельгия), "Фенербахче" (Турция), "ПАОК", "Олимпиакос" (оба - Греция), "Лилль" (Франция), "Фиорентина" (Италия).

В пятницу пройдет жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Алексей Миранчук футбол
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