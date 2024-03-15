Акинфеев заявил, что его не волнует судьба нового контракта с ЦСКА

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что пока не задумывается о подписании нового соглашения с московским футбольным клубом. Нынешний контракт будет действовать до окончания этого сезона.

"Я не переживаю из-за окончания контракта. Мы договорились с Романом Юрьевичем (Бабаевым, гендиректором ФК ЦСКА – ИФ) все обсудить позже. Сейчас у меня нет никаких мыслей по типу доиграю - не доиграю, закончу - не закончу. Я ровно дышу, живу сегодняшним днем. Что будет в мае, мне сейчас неинтересно. Есть ли желание продолжать играть? Есть - до мая вот будем играть. А дальше посмотрим. Придет время — узнаете все", - приводит слова Акинфеева "Чемпионат".

37-летний Акинфеев всю свою клубную карьеру проводит в ЦСКА, в основном составе дебютировал в 2003 году. В составе армейского клуба к настоящему моменту он завоевал 21 трофей: шесть раз выиграл чемпионат России, по семь раз – Кубок и Суперкубок России, один раз – Кубок УЕФА. В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы.