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Россиянин Кучеров признан лучшим игроком недели в НХЛ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров стал первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

В двух матчах регулярного чемпионата за отчетный период россиянин набрал 7 (2+5 по системе "гол+пас") очков, в том числе 5 (1+4) – в игре против "Нью-Йорк Рейнджкерс".

Второй звездой стал канадский форвард "Чикаго" Коннор Бедард, на счету которого также 7 (2+5) очков, но в трех играх.

В тройку лучших также попал канадский вратарь "Миннесоты" Марк-Андре Флери, отразивший 96,1% бросков в трех матчах. В одном из них он отыграл на ноль.

Никита Кучеров НХЛ хоккей
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