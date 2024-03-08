Российский хоккеист Кузнецов перешел из "Вашингтона" в "Каролину"

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - "Вашингтон" обменял в "Каролину" российского нападающего Евгения Кузнецова, об этом сообщается на сайте столичного клуба Национальной хоккейной лиги.

Взамен "Вашингтон" получит право выбора в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года, а также удержит 50% зарплаты Кузнецова.

В начале марта "Вашингтон" Кузнецова в свой фарм-клуб - "Херши", который выступает в Американской хоккейной лиге.

В феврале сообщалось, что Кузнецов включен в программу помощи игрокам НХЛ. В рамках работы этой программы оказывается психологическая помощь хоккеистам, столкнувшимся с проблемами, в том числе – зависимостью (например, алкогольной, наркотической, игроманией).

После этого "Вашингтон" выставил Кузнецова на драфт отказов, но никто игрока не приобрел.

Кузнецов выступает за "Вашингтон" с сезона-2013/14, в составе команды он выиграл Кубок Стэнли НХЛ. 31-летний россиянин набрал 568 (171+397) очков по системе "гол+пас" в 723 матчах НХЛ.