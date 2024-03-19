Причиной смерти экс-хоккеиста Кольцова назвали самоубийство

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Бывший нападающий "Питтсбурга", российских клубов и сборной Белоруссии по хоккею Константин Кольцов погиб в США в результате суицида. Такую причину озвучил детектив полиции Майами Аргемис Колом.

"Управление полиции Майами-Дейд, Бюро по расследованию убийств, отреагировало и взяло на себя расследование предполагаемого самоубийства г-на Константина Кольцова. Никаких подозрений в насильственном характере смерти нет", - приводит слова детектива Upi.com.

Во вторник сообщалось, что экс-хоккеист уфимского "Салавата Юлаева" Константин Кольцов, в последнее время работавший в команде тренером, скончался на 43-м году жизни.

В России он также играл за "Северсталь", новокузнецкий "Металлург", "Ак Барс", "Спартак", "Атлант", в Белоруссии – ха "Юность, минское "Динамо", в НХЛ – за "Питтсбург". Защищая цвета сборной Белоруссии, играл в чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Недавно сообщалось, что Кольцов завершает работу в "Салавате Юлаеве". Уфимская команда в этом сезоне вышла в плей-офф и уступила "Трактору" в серии первого раунда плей-офф.