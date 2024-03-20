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Большунов и Коростелев выиграли командный спринт чемпионата России

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Савелий Коростелев и Александр Большунов стали победителями командного спринта на чемпионате России по лыжным гонкам в Архангельской области.

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Их время – 18 минут 10,5 секунды. Спортсмены представляют первую команду Архангельской области.

Второе место заняли Илья Семиков и Ермил Вокуев (Коми-1), отставшие от победителей на 4,6 секунды. Бронзу завоевали Иван Горбунов и Сергей Ардашев (Татарстан-1), уступившие Большунову и Коростелеву 7,9 секунды.

Победительницами женского командного спринта стали Мария Истомина и Вероника Степанова (Архангельская область) – 20 минут 56,5 секунды.

Серебряными призерами стали Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина (Тюменская область-1) с отставанием в 2,8 секунды. На третьей ступени пьедестала почета разместились Лидия Горбунова и Дарья Непряева (Татарстан-1), отставшие от первого места на 4,5 секунды.

Александр Большунов Вероника Степанова Мария Истомина Савелий Коростелев лыжные гонки
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