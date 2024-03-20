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"Авангард" сократил отставание от "Локомотива" в серии плей-офф НХЛ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" обыграл ярославский "Локомотив" в третьем матче серии 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу омичей.

Это первая победа "Авангарда" в серии, она позволила омскому клубу сократить отставание. В серии до четырех побед по-прежнему ведет "Локомотив" - 2-1.

После предыдущего матча, завершившегося поражением "Авангарда" со счетом 0:7, с поста главного тренера команды был уволен Михаил Кравец. Обязанности наставника команды сейчас выполняет Сергей Звягин.

Следующий матч команд пройдет 22 марта также в Ярославле.

Авангард Локомотив хоккей
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