Поиск

Билялетдинов объявил об отставке с поста главного тренера ХК "Ак Барс"

Билялетдинов объявил об отставке с поста главного тренера ХК "Ак Барс"
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов объявил о решении покинуть эту должность.

"Я очень много поработал тренером, и работа мне эта нравится, я получал удовольствие от нее. Эта деятельность требует больших сил, эмоций, поэтому для меня лучше если я буду работать, но в каком-то другом формате", - сказал 69-летний специалист на пресс-конференции в пятницу.

На вопрос, в каком именно формате работы он себя видит, Билялетдинов ответил: "Не знаю, мне сложно сейчас сказать".

По словам генерального менеджера "Ак Барса" Марата Валиуллин, "конкретики по новому тренеру пока нет".

Билялетдинов в третий раз возглавил "Ак Барс" в конце 2022 года. До этого он работал в "Ак Барсе" с 2004 по 2011 и 2014 по 2019 годы. Под его руководством казанская команда трижды выигрывала Кубок Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

На этот раз "Ак Барс" под руководством Билялетдинова вышел в первый раунд серии плей-офф, где по победам уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" (1-4).

Также Билялетдинов возглавлял сборную России, в 2012 году она с ним стала чемпионом мира.

хоккей Ак Барс Зинэтула Билялетдинов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сборная России по футболу с крупным счетом в большинстве одолела Сербию

Сборная России по футболу с крупным счетом в большинстве одолела Сербию

Названы стартовые составы сборных России и Сербии на товарищескую игру

Прощание с Василием Уткиным пройдет в субботу

Прощание с Василием Уткиным пройдет в субботу

Чернышенко считает, что россияне должны участвовать в Олимпиаде

Овечкин вновь оформил дубль, отставание от Гретцки теперь 49 голов

Овечкин вновь оформил дубль, отставание от Гретцки теперь 49 голов

Приговоренного за изнасилование экс-футболиста Дани Алвеса отпустили под залог

Вячеслав Екимов выступил против бойкота Олимпиады

Гений репортажа и первый во всем. Коллеги вспоминают Василия Уткина

Гений репортажа и первый во всем. Коллеги вспоминают Василия Уткина

Суд ЕС постановил снять санкции с экс-гонщика "Формулы-1" Мазепина

МОК не будет требовать от российских спортсменов письменного осуждения СВО

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });