Билялетдинов объявил об отставке с поста главного тренера ХК "Ак Барс"

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов объявил о решении покинуть эту должность.

"Я очень много поработал тренером, и работа мне эта нравится, я получал удовольствие от нее. Эта деятельность требует больших сил, эмоций, поэтому для меня лучше если я буду работать, но в каком-то другом формате", - сказал 69-летний специалист на пресс-конференции в пятницу.

На вопрос, в каком именно формате работы он себя видит, Билялетдинов ответил: "Не знаю, мне сложно сейчас сказать".

По словам генерального менеджера "Ак Барса" Марата Валиуллин, "конкретики по новому тренеру пока нет".

Билялетдинов в третий раз возглавил "Ак Барс" в конце 2022 года. До этого он работал в "Ак Барсе" с 2004 по 2011 и 2014 по 2019 годы. Под его руководством казанская команда трижды выигрывала Кубок Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

На этот раз "Ак Барс" под руководством Билялетдинова вышел в первый раунд серии плей-офф, где по победам уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" (1-4).

Также Билялетдинов возглавлял сборную России, в 2012 году она с ним стала чемпионом мира.