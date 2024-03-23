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"Спартак" объявил об отмене товарищеского матча с "Нефтчи" в Баку из-за теракта

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Товарищеская игра между бакинским "Нефтчи" и московским "Спартаком", который должен был пройти в столице Азербайджана в субботу, в этот день не состоится. Об этом сообщает пресс-служба российского футбольного клуба.

"Уважаемые болельщики. Принято решение отменить товарищеский матч с "Нефтчи". Мысли всей нашей команды – с семьями погибших и с теми, кто пострадал. Благодарим за понимание бакинский клуб, с которым мы обязательно сыграем в будущем", - говорится в сообщении.

"Скорбим вместе со всей Россией", - подчеркнули в "Спартаке".

Игра в Баку должна была стартовать в 17:00 мск.

Вечером 22 марта, перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу. В результате теракта по последним данным 115 человек погибли и более 100 пострадали.

Спартак футбол Нефтчи
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