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Россия, Белоруссия, Украина выступят на Кубке мира по самбо в Ереване

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Кубок мира по самбо по самбо-2024 пройдет 4-5 апреля в Ереване, сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

Заявки на участие подали сборные Армении, Болгарии, Греции, Италии, Казахстана, Молдовы, Румынии, Узбекистана, Украины, а также сборная команды беженцев.

Российские, белорусские и (из-за юридических разногласий с руководством национальной федерации) французские самбисты выступят на Кубке мира в нейтральном статусе.

Президент ФИАС Василий Шестаков уверен, что Кубок мира будет богат на зрелищные поединки.

"Армянская столица все чаще принимает у себя крупные турниры по самбо, и этот год не станет исключением: помимо Кубка мира по самбо, в августе здесь также должен состояться Кубок президента Национального олимпийского комитета Армении Гагика Царукяна. Уверен, предстоящий Кубок мира запомнится участникам и зрителям не только яркими и зрелищными поединками, но и наличием в программе дисциплины женское боевое самбо, которое постепенно становится неотъемлемой частью всех международных соревнований", – заявил Шестаков.

Соревнования на Кубке мира пройдут в следующих дисциплинах:

Спортивное самбо (мужчины): 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг

Спортивное самбо (женщины): 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг

Боевое самбо (мужчины): 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг

Боевое самбо (женщины): 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг.

Василий Шестаков ФИАС самбо Украина Белоруссия Россия
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