Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Майами

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Николаса Харри в 1/4 финала турнира категории Masters в Майами.

Результат – 6:2, 7:6 (9:7).

Медведев является четвертой ракеткой мира, Харри – 23-й.

В полуфинале россиянин сыграет с третьей ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

До этого соперники встречались в официальных матчах 10 раз, счет по победам – 6-4 в пользу Медведева. При этом последние четыре матча выиграл итальянец, в том числе – в финале Australian Open-2024.