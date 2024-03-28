Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Майами
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Николаса Харри в 1/4 финала турнира категории Masters в Майами.
Результат – 6:2, 7:6 (9:7).
Медведев является четвертой ракеткой мира, Харри – 23-й.
В полуфинале россиянин сыграет с третьей ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
До этого соперники встречались в официальных матчах 10 раз, счет по победам – 6-4 в пользу Медведева. При этом последние четыре матча выиграл итальянец, в том числе – в финале Australian Open-2024.