Татьяна Тарасова заявила, что не будет клеймить уехавших на ОИ россиян

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила несогласие с главой Всероссийской федерации художественной гимнастики России Ириной Винер в ее позиции по участию в Олимпиаде-2024. Винер заявляла, что будет осуждать тех российских спортсменов, кто при нынешних критериях МОК отправится на ОИ.

"Я не разделяю точку зрения Ирины Александровны. Хотя чаще всего во всем с ней согласна и очень уважаю ее и люблю. Но я считаю, что ничего не надо запрещать. Те, кто чувствуют в себе силу выиграть в этой тяжелой ситуации, пусть едут", - приводит слова Тарасовой "Спорт-Экспресс".

"Конечно, просто участие - это смешно. За себя могу сказать, что я буду поддерживать спортсменов, которые захотят выступить на Олимпийских играх. Думаю, многие в нашей стране будут болеть и восхищаться, если наши в такой ситуации будут выигрывать", - отметила Тарасова.

В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах безопасности своих стран.

При этом россияне и белорусы не примут участия в церемонии открытия летних Олимпийских игр-2024 в Париже. При этом на случай их побед для них утвердили специальные флаг и (без слов) гимн. Сами победы в медальном зачете учтены не будут.