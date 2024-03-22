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Глава Минспорта РФ выступил против бойкота Олимпиады

Глава Минспорта РФ выступил против бойкота Олимпиады
Министр спорта РФ Олег Матыцин
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - России нельзя бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, решение об участии в соревнованиях должны принимать сами спортсмены, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на форуме "Интеграция 2024: перспективы развития новых территорий".

"Спорт должен быть свободным от дискриминации. Два года идет беспрецедентное давление международного спорта на нас. Нельзя категорично бойкотировать Олимпийские игры и заставлять спортсменов, которые отобрались туда, не ехать. Но не надо при этом переходить границы и подписывать документы, которые противоречат законам РФ. В ближайшее время мы подготовим рекомендации, но решение об участии будут принимать сами спортсмены", - приводит сайт "Матч ТВ" слова Матыцина.

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Он добавил, что Олимпийские игры в этом году не являются главными соревнованиями для России в отличие от Игр БРИКС и "Игр дружбы".

В декабре прошлого года МОК допустил российских и белорусских атлетов к участию в ОИ-2024 в нейтральном статусе. Согласно критериям допуска на Олимпиаду, спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут участвовать в ней только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Кроме того, спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если активно высказываются в поддержку специальной военной операции на Украине или числятся в армии или органах безопасности своих стран.

Официальные лица двух стран не смогут поехать на Олимпиаду. А спортсмены должны будут пройти проверку на допинг и подписать обновленные условия участия, которые включают обещание уважать олимпийскую хартию.

Минспорта РФ Олег Матыцин МОК ОИ
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