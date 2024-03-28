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Чемпион Hardcore MMA ожидает жесткого боя между Волковым и Павловичем в UFC

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Поединок между россиянами Александров Волковым и Сергеем Павловичем, о проведении которого объявил глава UFC Дана Уайт, может пройти по любому сценарию. Такое мнение "Интерфаксу" выразил чемпион Hardcore MMA в среднем весе Шамиль Рамазанов.

"Я думаю, Волков переиграет Павловича за счет дистанции. Но бой в любом случае будет очень жестким. Два тяжеловеса – и может упасть любой", - сказал Рамазанов.

О том, что 22 июня на турнире в UFC в Саудовской Аравии пройдет поединок между россиянами Павловичем и Волковым, ранее заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

На счету 31-летнего Павловича 18 побед и 2 поражения, 35-летний Волков выиграл 37 поединков, в десяти проиграл.

UFC MMA Александров Волков Сергей Павлович Шамиль Рамазанов Дана Уайт
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