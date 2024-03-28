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ХК ЦСКА расторг контракт с вратарем Иваном Федотовым

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Голкипер московского ЦСКА Иван Федотов покидает команду, сообщается на сайте армейского хоккейного клуба.

"ПХК ЦСКА по итогам сезона 2023/24 расторг контракт с вратарем Иваном Федотовым", - говорится в сообщении, в котором уточняется, что "спортивные права на игрока в России по-прежнему сохраняются за хоккейным клубом ЦСКА".

27-летний Федотов в сезоне-2023/24 провел за ЦСКА 49 матчей, отразив 1251 бросок (91,4%).

В августе прошлого года Международная федерация хоккея дисквалифицировала Федотова до 31 декабря 2023 года. Причина - подписанный Федотовым контракт с московским ЦСКА при действующем соглашении с клубом НХЛ "Филадельфия". Также на ЦСКА наложен запрет на международные трансферы на один сезон, вступающий в силу 11 августа 2023 года и заканчивающийся 10 августа 2024 года.

Иван Федотов ХК ЦСКА хоккей
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