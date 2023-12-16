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IIHF отклонил апелляции хоккеиста Ивана Федотова и ЦСКА на введенные санкции

IIHF отклонил апелляции хоккеиста Ивана Федотова и ЦСКА на введенные санкции
Хоккеист Иван Федотов
Фото: Mario Hommes/DeFodi Images via Getty Images

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) отклонил апелляции ЦСКА и вратаря Ивана Федотова на санкции, введенные против клуба и игрока, сообщается на сайте IIHF.

В августе Международная федерация хоккея дисквалифицировала Федотова до 31 декабря 2023 года. Причина - подписанный Федотовым контракт с московским ЦСКА при действующем соглашении с клубом НХЛ "Филадельфия". Также на ЦСКА наложен запрет на международные трансферы на один сезон, вступающий в силу 11 августа 2023 года и заканчивающийся 10 августа 2024 года.

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ЦСКА в июле заключил контракт с 26-летним вратарем Иваном Федотовым до конца сезона 2024/2025.

"Континентальная хоккейная лига зарегистрировала новый двухлетний контракт голкипера с армейским клубом. КХЛ, следуя сложившейся практике и соблюдая установленные принципы, обратилась в НХЛ для подтверждения контрактного статуса Ивана Федотова", - говорилось в заявлении лиги.

Впервые Федотов перешел в ЦСКА в мае 2021 года в результате обмена с челябинским "Трактором". За голкипера челябинский клуб получил денежную компенсацию.

Федотов был основным голкипером сборной России на олимпийском турнире в 2022 году в Пекине, где команда завоевала серебряные медали.

Летом 2022 года стало известно о задержании Федотова в Петербурге в связи с уклонением от службы в армии. Позднее стало известно, что спортсмен находится на территории воинской части в Архангельской области.

IIHF КХЛ НХЛ ЦСКА хоккей Иван Федотов
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