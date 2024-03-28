РПЛ направит пострадавшим при теракте сумму, зависимую от числа голов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига совместно с генеральным партнером РПЛ перечислит средства для помощи семьям погибших и пострадавших от теракта в Crocus City Hall

"Количество мячей, забитых в 22-м туре чемпионата России по футболу, будет умножено на миллион рублей. Итоговую сумму мы направим в Российский красный крест. Футбол объединяет, произошедшее – наша общая боль и трагедия", - говорится в сообщении.

Матчи 22-го тура РПЛ пройдут с 29 по 31 марта.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, погибли 143 человек, еще более 180 пострадали. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).