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ХК "Сибирь" определился с новым главным тренером

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Новым главным тренером "Сибири" будет Анвар Гатиятулин, сообщается на сайте новосибирского хоккейного клуба.

С ним достигнута договоренность о подписании контракта, условия которого в настоящий момент обсуждаются.

Накануне "Сибирь" объявила о решении не продлевать контракт с работавшим в сезоне-2023/24 тренерским штабом во главе с Сергеем Кривокрасовым.

В регулярном чемпионате этого сезона "Сибирь" заняла десятое место в Восточной конференции и не смогла пробиться в плей-офф.

Сибирь хоккей
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