Поиск

ХК "Сибирь" решил расстаться с тренерским штабом команды

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - "Сибирь" не будет продлевать контракт с главным тренером команды и его помощниками, сообщается на сайте новосибирского хоккейного клуба.

"Мы благодарим за работу исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кривокрасова, тренеров Андрея Тарасенко, Александра Завьялова, Егора Подомацкого, Александра Сыроватского и Никиту Капкайкина. Желаем специалистам удачи в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

Срок действия контрактов с тренерским штабом истекает 30 апреля этого года.

Клуб сейчас занимается поисками новых тренеров.

В регулярном чемпионате этого сезона "Сибирь" заняла десятое место в Восточной конференции и не смогла пробиться в плей-офф.

Сибирь хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Майами

ХК ЦСКА объявил о назначении Воробьева главным тренером команды

ХК ЦСКА объявил о назначении Воробьева главным тренером команды

Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон в НХЛ

Определились все участники Евро-2024

Сборные Франции и Чили минутой молчания почтили память жертв теракта в РФ

Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Россиянка Александрова выбила первую ракетку мира из турнира в Майами

На футбольном матче Франция – Чили почтут память жертв теракта в России

СКА выбыл из Кубка Гагарина КХЛ, уступив "Автомобилисту"

СКА выбыл из Кубка Гагарина КХЛ, уступив "Автомобилисту"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });