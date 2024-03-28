ХК "Сибирь" решил расстаться с тренерским штабом команды
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - "Сибирь" не будет продлевать контракт с главным тренером команды и его помощниками, сообщается на сайте новосибирского хоккейного клуба.
"Мы благодарим за работу исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кривокрасова, тренеров Андрея Тарасенко, Александра Завьялова, Егора Подомацкого, Александра Сыроватского и Никиту Капкайкина. Желаем специалистам удачи в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.
Срок действия контрактов с тренерским штабом истекает 30 апреля этого года.
Клуб сейчас занимается поисками новых тренеров.
В регулярном чемпионате этого сезона "Сибирь" заняла десятое место в Восточной конференции и не смогла пробиться в плей-офф.