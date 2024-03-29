Десятки стран предложили Франции помощь по охране летней Олимпиады в Париже

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Для помощи в обеспечении безопасности XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, 46 государств готовы предоставить Франции свое военное и полицейское подкрепление, сообщает в пятницу газета Ouest-France.

При этом издание отмечает, что в стране действует максимальный уровень террористической угрозы, и МВД подтвердило, что Франция в начале января обратилась к зарубежным государствам-партнерам за поддержкой спецподразделениями общим числом свыше 2 тыс. человек.

Накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил, что Варшава примет участие в защите парижской Олимпиады, выполняя задачи по "обнаружению взрывчатых веществ и борьбе против терроризма". Польша намерена выделить 40 полицейских и 13 кинологич‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌еских бригад.

Об участии в обеспечении безопасности Олимпийских игр заявила и Германия. По информации Ouest-France, помимо подкрепления по охране общественных мест, немецкие полицейские также будут охранять германский культурный центр в Париже и германский спортивный фестиваль на столичном стадионе Жана Буэна.

Французско-германское сотрудничество в сфере безопасности также включает развертывание во время Олимпийских игр во Франции совместного оперативного подразделения (UOFA), созданного в 2019 году.

Сотрудники германской федеральной полиции и национальной жандармерии Франции задействуются вместе во время проведения крупных мероприятий, таких как различные саммиты или спортивные турниры, а также привлекаются во время стихийных бедствий или серьезных аварий.