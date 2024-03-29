В Англии болбоям запретят подавать мячи футболистам

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В матчах Английской премьер-лиги болбои не смогут подавать мячи футболистам во время матчей. Об изменении в регламенте по проведению соревнования, сообщает SkY Sports.

Мальчики и девочки продолжат следить за мячами, покинувшими поле. Но теперь они не будут вручать их в руки игрокам, а начнут размещать снаряд на специальной подставке. Оттуда игрок уже сам будет брать мяч.

Соответствующее решение было принято для того, чтобы избежать манипуляций по ходу игры. Как правило, болбои действуют в интересах команды, играющей на своем поле (в качестве болбоев обычно выступают юные футболисты системы, которую представляет команда-хозяев). Например, когда хозяевам необходимо забить гол, они возвращают мяч как можно быстрее. В противном случае болбои действуют не спеша, что порою приводит к конфликтным ситуациям с игроками гостей.

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