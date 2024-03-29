Поиск

В Англии болбоям запретят подавать мячи футболистам

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В матчах Английской премьер-лиги болбои не смогут подавать мячи футболистам во время матчей. Об изменении в регламенте по проведению соревнования, сообщает SkY Sports.

Мальчики и девочки продолжат следить за мячами, покинувшими поле. Но теперь они не будут вручать их в руки игрокам, а начнут размещать снаряд на специальной подставке. Оттуда игрок уже сам будет брать мяч.

Соответствующее решение было принято для того, чтобы избежать манипуляций по ходу игры. Как правило, болбои действуют в интересах команды, играющей на своем поле (в качестве болбоев обычно выступают юные футболисты системы, которую представляет команда-хозяев). Например, когда хозяевам необходимо забить гол, они возвращают мяч как можно быстрее. В противном случае болбои действуют не спеша, что порою приводит к конфликтным ситуациям с игроками гостей.

Болбой участвует в голевой атаке своей команды, его благодарит Жозе Моуринью

Футболист Эден Азар силой пытается выбить мяч у болбоя, попадает ногой по нему

футбол Англия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вратарь сборной России Федотов перешел в "Филадельфию"

Вратарь сборной России Федотов перешел в "Филадельфию"

Десятки стран предложили Франции помощь по охране летней Олимпиады в Париже

"Авангард" отыгрался в серии КХЛ с "Локомотивом", команды проведут седьмой матч

ХК ЦСКА расторг контракт с вратарем Иваном Федотовым

Татьяна Тарасова заявила, что не будет клеймить уехавших на ОИ россиян

Татьяна Тарасова заявила, что не будет клеймить уехавших на ОИ россиян

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Майами

ХК ЦСКА объявил о назначении Воробьева главным тренером команды

ХК ЦСКА объявил о назначении Воробьева главным тренером команды

Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон в НХЛ

Определились все участники Евро-2024

Сборные Франции и Чили минутой молчания почтили память жертв теракта в РФ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });