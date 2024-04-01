Аршавин назвал Карпина лучшим тренером для сборной России

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Валерий Карпин хорошо справляется с работой в качестве главного тренера сборной России, считает экс-капитан национальной команды Андрей Аршавин.

"Считаю Карпина сильным тренером. Другого тренера для сборной нет. Он хорошо работает", - приводит слова Аршавина "Спорт-Экспресс".

Последний к настоящему моменту матч сборная России провела 21 марта, разгромив в Москве Сербию – 4:0. Через некоторое время после этого СМИ сообщили о намерении РФС продлить контракт с Карпиным, возглавившего сборную в 2021 году.