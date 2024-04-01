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Федерация бокса пригласила на тренировку мальчика, пострадавшего при попытке террористов скрыться

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Федерация бокса России пригласила восьмилетнего мальчика Илью, которого сбила машина с подозреваемыми в теракте в Crocus City Hall, на тренировки.

"Представители Федерации бокса России навестили Илью в больнице. К счастью, процесс восстановления идет хорошо. Мы подарили подарки Илье и пригласили его вместе со всей семьей на боксерские тренировки. Уверены, что тренировки придадут ему еще больше уверенности и научат постоять за себя в любой ситуации", - сказал представитель Федерации бокса России.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, число погибших в теракте в поименном списке МЧС России составляет 144 человека.

Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

Ранее в ФСБ сообщили, что четыре террориста, участвовавшие в нападении на Crocus City Hall, задержаны в Брянской области, они пытались перейти российско-украинскую границу.

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