Роман Ротенберг назвал расширенный состав сборной по хоккею на майское турне

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг в своем телеграм-канале огласил расширенный состав национальной команды страны на майские матчи.

В состав вошли:

Вратари – Никита Серебряков, Сергей Иванов, Артемий Плешков, Евгений Волохин, Егор Заврагин.

Защитники – Егор Брютов, Иван Выдренков, Данила Галенюк, Владимир Грудинин, Михаил Гуляев, Даниил Журавлев, Артем Земченок, Никита Камалов, Артемий Князев, Богдан Конюшков, Арсений Коромыслов, Никита Лямкин, Николай Макаров, Александр Никишин, Даниил Пыленков, Никита Седов, Владислав Семин, Максим Федотов, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов.

Нападающие – Виталий Абрамов, Руслан Абросимов, Даниил Аймурзин, Василий Атанасов, Захар Бардаков, Владислав Барулин, Дмитрий Бучельников, Михаил Воробьев, Василий Глотов, Сергей Гончарук, Арсений Грицюк, Максим Джиошвили, Никита Дыняк, Валентин Зыков, Никита Коростелев, Матвей Мичков, Прохор Полтапов, Николай Поляков, Дмитрий Рашевский, Илья Сафонов, Максим Соркин, Егор Степанов, Сергей Толчинский, Артур Тянулин, Марат Хайруллин, Андрей Чивилев.

Игроки соберутся 22 апреля на базе в Новогорске для подготовки. 23 и 23 апреля планируется прохождение углубленного медицинского осмотра и обследований, затем – тренировки.

2 и 4 мая сборная России в Астане сыграет со сборными Казахстана и Белоруссии соответственно. После этого проведет еще три встречи с Белоруссией – в Омске (6 мая), Туле (9 мая) и Минске (11 мая).