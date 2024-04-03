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Большунов и Степанова выиграли гонку преследования на этапе Кубка России

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем гонки преследования на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.

Дистанцию он преодолел за 34 минуты 27,3 секунды.

Финишировавший вторым олимпийский чемпион Сергей Устюгов отстал от него на 16,3 секунды, ставший третьим Егор Митрошин – на 29,9 секунды.

Все трое не попали в призеры прошедшего накануне спринта. Его победитель Иван Горбунов финишировал 11-м.

Победительница спринта олимпийская чемпионка Вероника Степанова выиграла и гонку преследования. Финишную черту она пересекла через 25 минут 37,1 секунду после начала гонки.

Второе место с отставанием в 26,9 секунды заняла Мария Истомина, третье – олимпийская чемпионка Татьяна Сорина (+28,1).

Александр Большунов Вероника Степанова лыжные гонки
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