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В ОКР назвали "командой иноагентов" желающих сыграть на ОИ россиян-теннисистов

В ОКР назвали "командой иноагентов" желающих сыграть на ОИ россиян-теннисистов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков предложил называть "командой иноагентов" российских теннисистов, желающих выступить на летней Олимпиаде-2024 в Париже.

Он отреагировал на заочную полемику между президентом Федерации художественной гимнастики России Ириной Винер, назвавших желающих выступить на Играх при нынешних условиях МОК, и теннисистом Даниилом Медведевым, который заявил, что с удовольствием поедет на Олимпиаду.

СпортДаниил Медведев заявил, что с удовольствием поедет на ОлимпиадуЧитать подробнее

"Хочу подчеркнуть, что разделяю и поддерживаю позицию Ирины Александровны, наши мнения здесь полностью совпадают. Единственное, не соглашусь с определением "команда бомжей" конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что "играют за себя", осуждают политику своей страны и СВО", - написал Поздняков в своем телеграм-канале.

"Так что правильнее, с моей точки зрения, — "команда иноагентов". Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя. Тем более, что индивидуальное олимпийское предпринимательство сейчас активно пропагандируется из Лозанны", - подчеркнул глава ОКР.

При этом он добавил, что искренне, с уважением, относится к достижениям теннисистов. "Но с человеческой и гражданской точек зрения наши подходы к сложившейся ситуации диаметрально противоположны", - сказал он.

МОК ОИ ОКР Станислав Поздняков теннис Даниил Медведев Ирина Винер
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