Гандболистки ЦСКА в третий раз выиграли Кубок России

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА стал победителем женского розыгрыша Кубка России по гандболу.

В решающем матче "Финала четырех" в Ростове-на-Дону игроки ЦСКА обыграли местную команду "Ростов-Дон".

Основное время завершилось со счетом 23:23, в серии пенальти успешнее оказался ЦСКА.

Московский клуб стал обладателем Кубка России в третий раз в истории.

В матче за третье место гандболистки волгоградского клуба "Динамо-Синара" победили тольяттинскую "Ладу" - 27:23.