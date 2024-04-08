Чемпион России по велоспорту умер на 35-м году жизни

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Бывший велогонщик команд мирового тура "Катюша" и "Газпром-Русвело", Александр Цатевич скончался в возрасте 34 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велоспорта России.

"Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Алексея Владимировича!" - говорится в сообщении.

О причинах смерти не говорится.

Цатевич становился победителем групповой гонки на Спартакиаде молодежи России, чемпионата России в гонке "критериум", попадал на подиумы на Кубках мира, в многодневных гонках "Тур де л" Авенир", побеждал на гонке "Ле Самын" и других международных соревнованиях.