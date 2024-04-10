Непомнящий сыграл вничью в пятом туре турнира претендентов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с индийцем Рамешбабой Прагнанандхой в пятом туре проходящего в Торонто турнира претендентов.

Россиянин играл черными фигурами.

Непомнящий набрал 3,5 очка и делит лидерство с другим представителем Индии, Доммараджу Гукешем, который в пятом туре победил азербайджанца Ниджата Абасова.

В женском турнире россиянка Екатерина Лагно сыграла вничью с китаянкой Лэй Тинцзе, Александра Горячкина – с Хампи Конеру (Индия). Здесь лидирует Лэй Тинцзе (3,5 балла). У Горячкиной 3 балла, у Лагно – 2,5.

Победители турнира претендентов сыграют в матчах за мировую шахматную корону против действующих чемпионов мира среди мужчин и женщин - соответственно Дин Лижэнем и Тань Чжунъи (оба – Китай).