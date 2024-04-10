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Теннисист Рублев проиграл во втором круге турнира Masters в Монте-Карло

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев уступил казахстанскому теннисисту Алексею Попырину в матче второго круга турнира категории Masters в Монте-Карло.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4.

Рублев – действующий победитель турнира, в мировом рейтинге он занимает шестое место. Попырин располагается на 46-й строчке.

Для россиянина это был первый матч на турнире, его рейтинг позволял ему стартовать со второго круга.

Серия Masters в теннисе – вторая по статусу вслед за турнирами Большого шлема.

Андрей Рублев теннис
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