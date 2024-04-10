На матче ПСЖ и "Барселоны" задействуют 1 тыс. полицейских на фоне угроз ИГ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Около 1 тыс. стражей порядка будут размещены в среду в Париже, где пройдет матч Лиги чемпионов УЕФА между "Пари Сен-Жермен" и "Барселона", сообщает газета "Фигаро" со ссылкой на источники.

По их данным, в частности, будут задействованы силы полицейского спецназа Национальной полиции Франции.

Официальный представитель правительства Франции Приска Тевено в свою очередь в среду заявила, что "получившей подтверждение угрозы" на данный момент нет, но "мы продолжаем проявлять осторожность и ответственность".

Накануне глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что стражи порядка значительно усиливают меры безопасности в преддверии матча ввиду террористической угрозы. Французские СМИ поясняют, что в "Исламском государстве" (запрещенная в РФ террористическая группировка - ИФ) угрожали провести теракты, нацеленные на места проведения запланированных на вторник и среду матчей футбольной Лиги чемпионов.

Четвертьфинал Лиги чемпионов между ПСЖ и "Барселоной" состоится на стадионе "Парк де Пренс" в среду и начнется в 22:00 мск.

В марте премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о повышении уровня террористической угрозы в стране до максимального. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал это решение разумным.