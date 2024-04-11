"Барселона" победила ПСЖ в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Испанская "Барселона" со счетом 3:2 победила французский "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла на поле ПСЖ.

На 37-й минуте Рафинья вывел "Барселону" вперед. ПСЖ ответил двумя голами в начале второго тайма, голы провели Усман Дембеле (48-я минута) и Витинья (51). На 62й минуте Рафинья сравнял счет, на 77-й Андреас Кристиансен забил победный для "Барсы" гол.

В другом матче вечера "Атлетико" на своем поле в Испании обыграл немецкую "Боруссию" (Дортмунд) - 2:1. В составе хозяев отличились Роберто Де Пауль (4) и Самуэл Лино (32), у "Боруссии" - Себастьен Аллер.

Ответные матчи в этих парах пройдут 16 апреля.